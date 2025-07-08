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Ученые выяснили, что некоторые питомцы продлевают жизнь хозяевам

Scientific Reports: владельцы кошек и собак стареют медленнее других людей
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Владельцы кошек и собак стареют медленнее других людей. Такой вывод исследователей Женевского университета опубликовало издание Scientific Reports.

Ученые проводили исследование среди европейцев на протяжение 18 лет и отслеживали корреляции между развитием деменции у людей старше 50 лет и наличием у них питомцев. Возглавляла исследовательскую группу психолог Адриана Ростекова.

Отмечается, что у владельцев собак была лучше память, а у пожилых кошатников дольше сохранялась беглость речи. При этом владельцы рыб и птиц незначительно отличались в этом ключе от тех пожилых людей, у которых питомцев не было совсем.

Такие различия ученые связали с наличием длительной эмоциональной связи между собачниками и кошатниками и их домашними животными.

До этого онколог Доронин призвал россиян заводить собак, чтобы снизить риск развития деменции. Он подчеркнул, что физическая активность, ежедневный уход за собакой и социальное взаимодействие с другими владельцами собак предотвращает слабоумие.

Ранее стало известно, какие три продукта сильно ускоряют старение.

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