Юрист объяснил, когда россиянам придется менять действующий загранпаспорт

Россиянам придется заменить действующий загранпаспорт при изменении внешности и персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты или места рождения. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

«Вопрос идентификации личности на границе носит технический характер, и при очевидных расхождениях между фотографией и реальным обликом могут возникнуть сложности. Вплоть до отказа в посадке на рейс или в допуске на территорию иностранного государства», — отметил эксперт.

Кроме того, менять паспорт предстоит в случае, если девушка вышла замуж и взяла фамилию супруга. По его словам, документ сочтут непригодным для удостоверения личности за рубежом, если некоторые данные перестали быть читаемы или фотография стала нечеткой. Если использовать старый паспорт, это могут расценить как попытку пересечь границу по юридически несостоятельному в части идентификации гражданина документу, предупредил Русяев.

Член ассоциации юристов РФ Валерия Стародубова до этого говорила, что в России родители не обязаны менять заграничный паспорт своему ребенку, если он вырос.

Ранее сообщалось, что россияне с загранпаспортами старого образца могут не попасть в Европу.