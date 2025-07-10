Юрист рассказала, нужно ли менять загранпаспорт подросшему ребенку

В России родители не обязаны менять заграничный паспорт своему ребенку, если он вырос. Об этом в беседе с РИА Новости заявила член ассоциации юристов РФ Валерия Стародубова.

«Действующее законодательство не обязывает родителей менять загранпаспорт ребенка до истечения срока его действия вне зависимости от возраста ребенка или его изменений во внешности», — сказала эксперт.

На прошлой неделе в Миграционной службе МВД РФ заявили, что россияне должны заменить паспорт при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством.

В ведомстве также отметили, что менять загранпаспорт несовершеннолетнего ребенка, если он внешне изменился, в период срока действия документа необязательно. Там уточнили, что административная ответственность за использование такого удостоверения личности не предусмотрена.

До этого старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов рассказал, что в паспорте россиянина обязательно должны быть отметки о месте жительства и воинской обязанности, если гражданин военнообязанный, остальные ставятся по желанию. В документе должны быть идентификаторы личности: фото, ФИО, пол, дата рождения, серия и номер паспорта, наименование выдавшего его органа и дата выдачи, а штамп о пересечении границы в него добавлять нельзя – только в загранпаспорт.

Ранее россиянам рассказали, что им грозит за несвоевременную замену паспорта.