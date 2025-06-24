Россияне с загранпаспортами старого образца могут не попасть в Европу

Россиян, путешествующих с загранпаспортами старого образца, могут не пустить в европейские страны. Об этом сообщает «Лента.ру».

Государства Евросоюза постепенно вводят ограничения на въезд по паспортам, не содержащих биометрических сведений. Так с 1 июня нынешнего года обладатели таких паспортов не смогут пересечь границы Франции. Исключения касаются лишь детей до 15 лет и обладателей выданных до 1 июня шенгенских виз.

«Лента.ру» напоминает, что с начала 2025 года загранпаспорта старого образца перестали принимать Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. С 15 июля к ним, вероятно, присоединится Латвия. Не исключено, что скоро список пополнят Бельгия, ФРГ и Испания.

Россиян, которые все-таки едут в Европу по старым паспортам, могут развернуть уже в аэропорту вылета, на стойке регистрации рейса. Если же вылететь все-таки удастся, то путешествие закончится уже в европейском аэропорту, где гражданам России придется сутки провести в транзитной зоне, а затем за свой счет приобрести обратный билет.

Причиной такого отношения к паспортам без биометрии стала их уязвимость к подделкам и мошенническому использованию. Поэтому страны ЕС стремятся как можно перейти к документам, в которых содержатся биометрические данные пассажира. При этом отказ признавать загранпаспорта старого образца может использоваться европейскими странами в качестве давления на граждан России и некоторых других государств.

16 июня Ассоциация туроператоров посоветовала россиянам перейти на 10-летние загранпаспорта с чипом.

Ранее в МВД назвали 12 причин для отказа в выдаче загранпаспорта.