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Москалькова рассказала о вернувшейся из Сум семейной паре

Москалькова: двое курян, вернувшихся в РФ из Сум, добрались в Курск
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Двое курян, возвращенных в Россию из Сум 4 июля, уже находятся в Курске, с ними все в порядке. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что офис омбудсмена находится в тесном взаимодействии с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Как только стало известно время прибытия россиян, за ними прибыл автомобиль, который забрал супружескую пару, их обеспечили продуктами питания на всю дорогу, а также выделили сопровождающее лицо.

Уполномоченный также отметила, что возвращенные куряне — это семейная пара, оба имеют вторую группу инвалидности.

Москалькова добавила, что сейчас ведется большая работа по возвращению остальных жителей Курской области, к этому процессу подключились российские спецслужбы и министерство обороны.

До этого омбудсмен рассказала, что судьба порядка тысячи пропавших жителей Курской области все еще не установлена.

Ранее самолет Ил-76МД с группой российских военнослужащих, вернувшихся в рамках обмена, приземлился в Подмосковье.

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