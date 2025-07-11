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Глава СК потребовал доложить ему о расследовании ДТП в Севастополе

Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании смертельного ДТП в Севастополе
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании ДТП в Севастополе с пятью погибшими жительницами Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Руководитель главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев отчитается о ходе расследования и установленных фактах.

После аварии было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, которое привело к смерти двух и более человек по неосторожности. Самое строгое наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет, а также запрет на занятие определенных должностей или профессиональной деятельностью на срок до трех лет.

Авария произошла в 14:20 10 июля на 47-м километре автодороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем «Лады» не уступила дорогу микроавтобусу.

Четыре пассажирки отечественной машины погибли на месте происшествия. Позднее стало известно о пятой погибшей.

Ранее микроавтобус съехал в кювет в Ступине Московской области, в результате чего пострадали 15 человек.

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