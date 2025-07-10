Число погибших в ДТП в Крыму девушек возросло до пяти

В Крыму до пяти возросло число погибших девушек в ДТП с Lada и Mercedes

Число погибших в ДТП с Lada и микроавтобусом Mercedes Sprinter в Крыму возросло до пяти, сообщается в Telegram-канале полиции Севастополя.

«Девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ, к сожалению, тоже погибла. Следственной частью следственного управления УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц», — отмечается в сообщении полиции.

Авария произошла в 14:20 10 июля на 47-м километре автодороги Симферополь — Бахчисарай – Севастополь. По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем «Лады» не уступила дорогу микроавтобусу.

Четыре пассажирки отечественной машины погибли на месте происшествия.

Ранее в Краснодаре сбитый подросток перелетел через кабину грузовика и оказался в кузове.