Видео: в жестком ДТП в Крыму погибли четыре девушки 17-19 лет

В Крыму на видео попало жесткое ДТП, в котором погибли четыре девушки 17-19 лет

Под Севастополем четыре девушки в возрасте от 17 до 19 лет погибли в жестком ДТП с микроавтобусом. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП/Севастополь».

«18-летняя водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», не уступила дорогу автомобилю Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение. Погибли 4 пассажира автомобиля ВАЗ», — говорится в публикации.

При этом девушка-водитель выжила. Ее госпитализировали. Водителю Mercedes-Benz Sprinter медицинскую помощь оказали на месте.

До этого сообщалось, что в Красноярске автобус врезался в припаркованные машины. Инцидент произошел на Новосибирской улице. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус врезается в припаркованные автомобили. Далее на записи заметно, что машины получили повреждения.

Ранее микроавтобус съехал в кювет в Ступине Московской области, в результате чего пострадали 15 человек.