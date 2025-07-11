Хуситы рассказали, как будут обращаться со спасенными членами экипажа судна Eternity C

Хуситы гарантируют гуманное обращение спасенным с потопленного ими же сухогруза Eternity C членам экипажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммада аль-Бухейти.

Он не смог подтвердить информацию о том, что среди захваченных членов экипажа есть россиянин, который, по данным СМИ, мог быть тяжело ранен.

Аль-Бухейти подчеркнул, что военно-морские силы хуситов проявили «религиозный и нравственный долг», эвакуировав членов экипажа. Им будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Представитель движения отметил, что решение об их передаче находится в руках вооруженных сил хуситов.

8 июля греческое издание ЕРТ News сообщило, что в результате атаки йеменских хуситов на судно Eternity C, шедшее под флагом Либерии в Красном море, пострадали гражданин России и еще один человек. Сообщалось, что российскому гражданину была проведена ампутация конечности.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале новой военной операции Вооруженных сил Израиля, направленной против йеменских хуситов, представляющих движение «Ансар Аллах».

Ранее появилось видео атаки на греческий сухогруз в Красном море.