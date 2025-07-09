Появилось видео атаки на греческий сухогруз в Красном море

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлена атака на греческий сухогруз Eternity С в Красном море.

На кадрах виден взрыв, который произошел на палубе судна. Также в ролике показан последующий постепенный уход сухогруза под воду.

Днем 9 июля стало известно, что судно Eternity C затонуло.

Накануне греческое издание ЕРТ News сообщило, что гражданин России и еще один человек пострадали в результате атаки йеменских хуситов на греческое торговое судно Eternity C в Красном море, которое шло под флагом Либерии. Россиянину ампутировали конечность.

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны начала новую военную операцию против йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах». По его словам, в рамках операции «Черный флаг» были нанесены мощные удары по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами около двух лет назад и сейчас используется для террористической деятельности в Красном море.

Ранее хуситы заявили, что атаковали в Красном море сухогруз Magic Seas.