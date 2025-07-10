Хинштейн рассказал о состоянии матери погибшего при атаке ВСУ ребенка

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что жительница региона, которую спас погибший пятилетний сын Толя при атаке украинских войск на городской пляж, находится в тяжелом состоянии.

«Позвонил маме Толика. Полина сейчас в НИИ им. Склифосовского. Состояние тяжелое, передвигаться ей трудно», — написал Хинштейн.

Чиновник выразил соболезнования женщине в связи с потерей сына. Он также сообщил, что поддерживает связь с его отцом.

Хинштейн добавил, что власти возьмут на себя организацию и оплату похорон мальчика и еще двоих погибших на пляже.

Вечером 8 июля Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали пляж «Городской» в Курске. По словам Хинштейна, ребенок закрыл собой маму при атаке украинского дрона. Мальчик получил ожоги более 30% тела и был эвакуирован на лечение в Москву, но не пережил транспортировку.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали к ответу Украине в «стократном размере» за удар по пляжу в Курске.