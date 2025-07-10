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В Пензе после аварии возобновили энергоснабжение большинства потребителей

Энергоснабжение большинства потребителей Пензы возобновлено после пожара на ТЭЦ
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После пожара, произошедшего на ТЭЦ-1, энергоснабжение большей части потребителей в Пензе было восстановлено. Также возобновлено водоснабжение и водоотведение, сообщил заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов в своем Telegram-канале.

«Практически во всей Пензе уже восстановлена подача электричества, в ближайшее время вода также вернется в дома пензенцев», — заявил Усманов, поблагодарив всех, кто принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Первый заместитель начальника областного главка МЧС Алексей Рыжов сообщил, что отдельно стоящая трансформаторная подстанция на территории ТЭЦ-1 горела открытым огнем с высокой интенсивностью.

9 июля на ТЭЦ-1, расположенной в Пензе, произошло возгорание транзитного трансформатора. Огнем была охвачена площадь в 100 квадратных метров. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о временном прекращении подачи электроэнергии, которое было необходимо для проведения работ по тушению пожара.

Ранее российские военные поразили самую крупную ТЭЦ в Киеве.

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