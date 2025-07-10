Первая сумка Birkin ушла с молотка за рекордную сумму

На онлайн-аукционе была продана первая сумка Birkin, созданная французским домом Hermes специально для актрисы Джейн Биркин. Сумма сделки превысила $10 миллионов, что сделало ее самой дорогой сумкой в мире, когда-либо проданной на аукционе, сообщил Sotheby's в соцсети X.

«Только что на торгах Sotheby's за €8,6 миллиона ($10,1 миллиона) была продана первоначальная сумка Джейн Биркин Hermes Birkin спустя более чем 10 минут горячих торгов, она стала самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на аукционе», — говорится в сообщении.

На сайте аукционного дома указано, что итоговая стоимость сумки составила €8 582 500.

Джейн Биркин за свою карьеру снялась более чем в 80 кинофильмах и выпустила 20 музыкальных альбомов, получив признание как икона стиля. В 1984 году французский дом моды Hermes создал и назвал в ее честь сумку, которая впоследствии приобрела мировую известность. Сумка Birkin остается одной из наиболее востребованных моделей бренда и по сей день.

В июне уникальная в своем роде фигурка лабубу мятного цвета была продана на аукционе в Пекине за рекордную сумму. На торгах, собравших около 200 участников, была представлена фигурка-игрушка высотой 131 см, изготовленная из поливинилхлорида и существующая в единственном экземпляре. Итоговая стоимость сделки составила 1,08 миллиона юаней (что превышает 11,8 миллиона рублей).

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