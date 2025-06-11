Редкого Лабубу продали на китайском аукционе почти за 12 млн рублей

Фигурка Лабубу ушла с молотка за 1,08 миллионов юаней на аукционе в Пекине

Единственный в мире мятный Лабубу первого поколения был продан на аукционе: 1,08 млн юаней, сообщает

Аукцион Yongle 2025 прошел 10 июня в китайской столице. На торгах, где присутствовали около 200 человек, продали фигурку мятного Лабубу высотой 131 см, которая была сделана из поливинилхлорида и существует в единственном экземпляре. Окончательная цена сделки составила 1,08 млн юаней (более 11,8 млн рублей — прим. ред.), что вызвало большой резонанс в китайских СМИ. Личность покупателя не разглашается.

Кроме того, с молотка ушел редкий коричневый Лабубу, выпущенный в 15 копиях. Его оценили в 820 тыс. юаней (более 8,9 млн рублей).

До этого в аэропорту Иркутска задержали россиянина, пытался незаконно провезти в страну почти 50 кг игрушек Лабубу. Всего при мужчине было 282 игрушки. В беседе с сотрудниками ФТС пассажир признал, что в РФ планировал перепродавать эти аксессуары. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о недекларировании товаров. Фигурант может получить штраф, его размер может варьироваться от одной второй до двукратной стоимости найденных товаров.

Ранее эксперт объяснила популярность Лабубу.