Родителям рассказали, как уберечь детей от перегрева

Дети более уязвимы к перегреву, чем взрослые, поскольку их система терморегуляции не сформирована до конца. В жаркие дни родителям следует быть особенно внимательными. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Чтобы прогулка была безопасной, следует выбирать для нее утренние или вечерние часы, когда солнце наименее активно. Одежда должна быть светлой, комфортной и «дышащей» — из натуральных тканей. Важно также одевать на ребенка удобный головной убор светлого оттенка», — посоветовала специалист.

Для детей в коляске важно обеспечить приток свежего воздуха, убрав плотные чехлы и одеяла. Кроме того, необходимо следить за питьевым режимом ребенка, регулярно предлагая ему негазированную чистую воду, добавила она.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что температура воздуха в Москве на этой неделе будет приближаться к рекордно высоким значениям, жара простоит как минимум до 12 и 13 июля включительно.

Так, по ее словам, рекорд на 10 июля был установлен в 1996 году и составил +33,4°С, сейчас же ожидается температура на уровне +33...+35°С. Синоптик также предупредила, что жаркая погода может принести в столицу ливневые дожди и грозы.

Ранее врач перечислила признаки солнечного удара.