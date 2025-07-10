В Забайкальском крае отменили режим ЧС из-за лесных пожаров

В Забайкальском крае отменили режим ЧС федерального характера, который действовал с 14 апреля. Об этом сообщил глава Рослесхоза Иван Советников, говорится в Telegram-канале ведомства.

«В настоящее время ситуация в регионе стабилизировалась - действующих пожаров на землях лесного фонда не зарегистрировано», — заявил он.

По словам Советникова, ситуация с лесными пожарами находится на контроле. Решением правительственной комиссии режим ЧС федерального характера в Забайкальском крае отменен, добавил он.

С начала года специалисты экстренных служб ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 млн га. Весной из-за аномально жаркой погоды и сильной ветровой нагрузки сложилась напряженная ситуация с лесными пожарами. Самыми частыми причинами возгораний являлись грозы, переход огня с земель иных категорий, а также нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

30 июня губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что в регионе локализовали самый крупный в регионе лесной пожар на площади 220 тысяч гектаров, который почти в семь раз больше других пожаров, бушующих на территории края.

Ранее в Ростовской области локализовали лесной пожар.