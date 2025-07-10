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Главреда Sport24 оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

ТАСС: главрела Sport24 Авакяна оштрафовали на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
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Антон Денисов/РИА Новости

Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 200 тыс. рублей главного редактора издания Sport24 Самвела Авакяна за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Главный редактор сетевого издания Sport24 Авакян Самвел Грантович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21. КоАП РФ», — говорится в постановлении.

До этого суд Москвы привлек к административной ответственности писательницу Екатерину Дудко (признана в РФ иностранным агентом), известную под псевдонимом Катерина Сильванова. Она является соавтором книги «Лето в пионерском галстуке».

Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил ей административное наказание в виде штрафа. Писательница должна заплатить 30 тысяч рублей.

10 июня сообщалось, что московский суд оштрафовал компанию Apple на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ.

Ранее в Якутске оштрафовали мужчину, гулявшего в голубом платье.

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