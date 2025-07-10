Главреда Sport24 оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 200 тыс. рублей главного редактора издания Sport24 Самвела Авакяна за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
«Главный редактор сетевого издания Sport24 Авакян Самвел Грантович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21. КоАП РФ», — говорится в постановлении.
До этого суд Москвы привлек к административной ответственности писательницу Екатерину Дудко (признана в РФ иностранным агентом), известную под псевдонимом Катерина Сильванова. Она является соавтором книги «Лето в пионерском галстуке».
Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил ей административное наказание в виде штрафа. Писательница должна заплатить 30 тысяч рублей.
10 июня сообщалось, что московский суд оштрафовал компанию Apple на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ.
Ранее в Якутске оштрафовали мужчину, гулявшего в голубом платье.