В Якутске мужчину задержали и оштрафовали за прогулку в женском платье

В Якутске мужчину, переодетого в женское платье, наказали за приставания к прихожим. Об этом рассказали в полиции города.

Инцидент произошел 9 июня возле торгового центра на улице Орджоникидзе в столице республики Саха. О том, что неизвестный в голубом вечернем платье ведет себя неадекватно и пугает прохожих, очевидцы немедленно сообщили правоохранителям. Стражи порядка оперативно задержали 47-летнего местного жителя, который демонстративно наносил макияж, выражался нецензурной бранью, приставал к прохожим и вел себя вызывающе.

На дебошира составили протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Кроме того, его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения». Суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) задержали трех сотрудников московского издательства.