В России оштрафовали соавтора книги «Лето в пионерском галстуке»

Суд Москвы привлек к административной ответственности писательницу Катерину Сильванову (настоящее имя — Екатерина Дудко (признана в РФ иностранным агентом)). Об этом сообщили в Telegram-канале судов столицы.

Сильванова наиболее известна как соавтор книги «Лето в пионерском галстуке». Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил ей административное наказание в виде штрафа. Писательница должна заплатить 30 тысяч рублей.

Дудко признали иностранным агентом в феврале 2023 года, ей вменили пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), что «противоречит государственной политике».

В декабре 2023 года «Эксмо» получило штраф 900 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ в произведении «Лето в пионерском галстуке», выпущенном в 2021 году компанией Popcorn Books. В 2023 году «Эксмо» купило 51% акций фирмы.

Елена Малисова и Катерина Сильванова выпустили в продажу роман «Лето в пионерском галстуке» в 2021 году. Книга посвящена отношениям двух юношей — пионера Юры и вожатого Володи, которые встретились в лагере летом 1986 года.

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