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В Азербайджане арестовали двух бывших бойцов «Вагнера»

Суд в Баку арестовал двух граждан Азербайджана, воевавших в ЧВК «Вагнер»
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Баку суд арестовал на четыре месяца двух граждан Азербайджана Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова, которых подозревают в участии в вооруженных конфликтах в составе ЧВК «Вагнер». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Сабаильского районного суда азербайджанской столицы.

«Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения на 4 месяца в отношении граждан Азербайджана Алиева Рамиля Рамиз оглу (1991 г.р.) и Гасанова Исмаила Булудхан оглу (1974 г.р.), по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности республики», – говорится в заявлении.

Как отмечается, указанные лица «совершили ряд преступных действий» как на территории Азербайджана, так и за его пределами. Кроме того, они якобы были лично отобраны руководителем «Вагнера» Евгением Пригожиным для освобождения от отбывания наказания и привлечения к «участию в боевых операциях за денежное вознаграждение».

Согласно материалам, представленным в суде, Алиев и Гасанов принимали участие как в тренировках, так и в боевых операциях на территории нескольких государств.

До этого командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что вывод бойцов ЧВК «Вагнер» из зоны проведения специальной военной операции на Украине не оказал существенного влияния на ситуацию на линии фронта. Алаудинов также отметил, что часть бывших бойцов «Вагнера» выразила заинтересованность в заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал об особой касте «мамонтов».

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