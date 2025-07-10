На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На заводе под Волгоградом произошла разгерметизация трубы с выбросом пара

СК РФ: четыре человека пострадали при разгерметизации трубы на заводе в Волжском
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Четыре человека пострадали в результате разгерметизации трубы и выброса пара на металлургическом предприятии в городе Волжский в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ в одном из цехов завода из-за разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением. В эпицентре аварийной ситуации <...> находились пять работников», — рассказали в ведомстве.

Из заявления следует, что четверых пострадавших доставили в медицинские учреждения с ожогами различной степени тяжести. При этом состояние двоих из них оценивается как тяжелое, и еще двоих — как средней степени тяжести. Пятого работника спасти не удалось.

На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ. Речь идет о нарушении требований охраны труда.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа <...>. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что ход расследования находится на контроле руководства регионального управления СК РФ.

26 июня на территории маслоперерабатывающего предприятия «Тайынша май» в селе Ильичевка в Казахстане произошел взрыв газа. В МЧС страны рассказали, что из-за этого пострадали девять человек.

Ранее на Урале рабочий завода пострадал в результате вспышки расплавленной меди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами