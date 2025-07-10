На заводе под Волгоградом произошла разгерметизация трубы с выбросом пара

СК РФ: четыре человека пострадали при разгерметизации трубы на заводе в Волжском

Четыре человека пострадали в результате разгерметизации трубы и выброса пара на металлургическом предприятии в городе Волжский в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ в одном из цехов завода из-за разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением. В эпицентре аварийной ситуации <...> находились пять работников», — рассказали в ведомстве.

Из заявления следует, что четверых пострадавших доставили в медицинские учреждения с ожогами различной степени тяжести. При этом состояние двоих из них оценивается как тяжелое, и еще двоих — как средней степени тяжести. Пятого работника спасти не удалось.

На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ. Речь идет о нарушении требований охраны труда.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа <...>. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что ход расследования находится на контроле руководства регионального управления СК РФ.

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