Рабочий пострадал при вспышке металла на уральском заводе

На одном из предприятий Урала произошел несчастный случай — в цеху вспыхнула расплавленная медь, в результате чего пострадал рабочий. Об этом сообщил портал E1.ru.
По предварительным данным, металл неожиданно вспыхнул и разлился. Один из сотрудников оказался в зоне инцидента и получил ожоги. Очевидцы рассказали, что мужчина, охваченный огнем, смог выбраться из цеха по лестнице и пытался снять с себя оплавленную одежду. Ему на помощь сразу пришли коллеги.
Пострадавшего доставили в больницу с термическими ожогами около 30% тела. Следственный комитет подтвердил информацию о происшествии, проводится проверка.
До этого в Петербурге на территории Балтийского завода произошла вспышка газа, в результате которой пострадал 45-летний рабочий.
Врачи диагностировали у мужчины ожоги ног, а также сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Состояние рабочего оценивается как удовлетворительное.
Ранее разнорабочего засыпало песком во время замены канализации в Ленобласти.