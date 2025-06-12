Рабочий пострадал при вспышке металла на уральском заводе

E1.ru: на Урале рабочий завода попал в больницу после всплеска меди

На одном из предприятий Урала произошел несчастный случай — в цеху вспыхнула расплавленная медь, в результате чего пострадал рабочий. Об этом сообщил портал E1.ru.

По предварительным данным, металл неожиданно вспыхнул и разлился. Один из сотрудников оказался в зоне инцидента и получил ожоги. Очевидцы рассказали, что мужчина, охваченный огнем, смог выбраться из цеха по лестнице и пытался снять с себя оплавленную одежду. Ему на помощь сразу пришли коллеги.

Пострадавшего доставили в больницу с термическими ожогами около 30% тела. Следственный комитет подтвердил информацию о происшествии, проводится проверка.

До этого в Петербурге на территории Балтийского завода произошла вспышка газа, в результате которой пострадал 45-летний рабочий.

Врачи диагностировали у мужчины ожоги ног, а также сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Состояние рабочего оценивается как удовлетворительное.

Ранее разнорабочего засыпало песком во время замены канализации в Ленобласти.