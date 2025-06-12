На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рабочий пострадал при вспышке металла на уральском заводе

E1.ru: на Урале рабочий завода попал в больницу после всплеска меди
close
Global Look Press

На одном из предприятий Урала произошел несчастный случай — в цеху вспыхнула расплавленная медь, в результате чего пострадал рабочий. Об этом сообщил портал E1.ru.

По предварительным данным, металл неожиданно вспыхнул и разлился. Один из сотрудников оказался в зоне инцидента и получил ожоги. Очевидцы рассказали, что мужчина, охваченный огнем, смог выбраться из цеха по лестнице и пытался снять с себя оплавленную одежду. Ему на помощь сразу пришли коллеги.

Пострадавшего доставили в больницу с термическими ожогами около 30% тела. Следственный комитет подтвердил информацию о происшествии, проводится проверка.

До этого в Петербурге на территории Балтийского завода произошла вспышка газа, в результате которой пострадал 45-летний рабочий.

Врачи диагностировали у мужчины ожоги ног, а также сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Состояние рабочего оценивается как удовлетворительное.

Ранее разнорабочего засыпало песком во время замены канализации в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами