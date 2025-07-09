«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Геленджик

«Аэрофлот» сообщил об открытии продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик

Компания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик и открывает продажу билетов. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.

Рейсы будут возобновлены 18 июля. Как уточнили в компании, полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес. Продажа билетов будет открыта 9 июля.

«Первый рейс будет выполнен 18 июля. Далее 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты будут ежедневными. 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно», — указали в компании.

До этого в Минтрансе РФ подтвердили, что аэропорт Геленджика вновь откроется для приема воздушных судов после длительного перерыва. Безопасность полетов была проверена экспертами Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

При этом в Росавиации уточнили, что аэропорт в Геленджике будет готов принимать и отправлять рейсы 10 июля. По данным пресс-службы ведомства, регулярные рейсы будут выполняться в период с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно о последствиях открытия аэропорта в Геленджике.