Авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края

Российские авиакомпании могут отменить около половины рейсов в города Красноярского края в связи с невозможностью соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 для экипажей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании «Аэрофлот».

«В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за того, что сейчас сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах «в эстафетах и выполняют курортную программу полетов». Однако авиакомпании просто физически не могут обеспечить всех сертификатами и ПЦР-тестированием каждые три дня, добавил он.

По словам источника, близкого к топ-менеджменту «Победы», компания рассматривает возможность сократить полетную программу в регион на 40-50%.

Ранее, по подсчетам экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщалось, что Краснодарский край в июле-августе потеряет от 40 млрд до 55 млрд руб. из-за ограничений, введенных для туристов.

С 1 июля курорты Краснодарского края будут пускать туристов только с прививкой от коронавирусной инфекции или ПЦР-тестом, с 1 августа — только привитых.