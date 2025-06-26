В Петербурге арестован примкнувший к террористам мужчина

Суд в Петербурге заключил под стражу 32-летнего мужчину, обвиняемого в намерении вступить в ряды организации, признанной в РФ террористической, а также в публичном оправдании терроризма и развратных действиях в отношении двух детей. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

По версии следствия, обвиняемый, испытывая ненависть к руководству и гражданам России, разделяя цели деятельности и идеологию запрещенной организации, решил вступить в ее ряды. Для этого он отправил в онлайн-сообщество анкету со своими данными. Пока фигурант ждал ответа, он изучал тактику, методику и принципы деятельности организации.

Позже мужчина решил перейти на территорию Украины и стать участником преступного сообщества, которое противостоит российским войскам в ходе специальной военной операции (СВО).

На суде мужчина не признал свою вину. Несмотря на это, суд заключил его под стражу до 18 августа.

26 июня ФСБ поделилась кадрами с задержанием и допросом петербурженки, которую обвиняют в передаче данных о военных Минобороны России и их семьях украинским спецслужбам. Она пояснила, что с ней в мессенджере связался некий мужчина по имени Денис.

На вопрос, осознавала ли она, что передача таких сведений могла грозить безопасности России, женщина ответила, что не задумывалась об этом. Против нее возбудили уголовное дело по статье о пособничестве в подготовке теракта. Сейчас петербурженка находится под стражей.

Ранее молдавский агент раскрыл детали контактов с военной разведкой Украины.