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Названы главные признаки ядовитых грибов

Биолог Тихомиров: ядовитые грибы можно определить по утолщению на ножке
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Утолщение внизу ножки гриба указывает на его принадлежность к мухоморовым, то есть крайне ядовитым. Об этом в интервью aif.ru предупредил эксперт Дмитрий Тихомиров. Такой отличительный признак, к примеру, есть у бледной поганки, часто встречающейся в Московской области, отметил он.

«У съедобных грибов такого обычно нет, а у всех мухоморовых вот это утолщение у ножки есть. Поэтому я грибы вырываю, а не срезаю, чтобы проще было определить», — объяснил он.

Второй по численности в Подмосковье ядовитый гриб — галерину окаймленную, похожую на опенка, можно отличить по однотонной шляпке, продолжил Тихомиров.

По его словам, если приглядеться, у опенка, в отличие от галерины окаймленной, шляпка окрашена кругами разных оттенков.

Агроном Владимир Викулов до этого перечислил ядовитые ягоды, которые произрастают в Подмосковье. По его словам, в лесах региона можно встретить дафну (волчье лыко), вороний глаз и ягоды на ландышах.

Ранее стало известно, ждать ли неурожая грибов в Подмосковье.

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