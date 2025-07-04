Стало известно, ждать ли неурожая грибов в Подмосковье

В Московской области в будущем не ожидается неурожай грибов. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт журнала «Школа грибоводства» Александр Зименко.

По его словам, практически закончилась только первая волна боровика сетчатого. При этом в случае благоприятных погодных условий вторая волна может начаться в конце июля.

Эксперт подчеркнул, что грибам нужны вода и периодические похолодания, чтобы грибница плодоносила.

«Зато уже сейчас начал появляться боровик еловый, и его можно будет собирать в старых ельниках еще как минимум две недели. Также с каждым днем все больше лисички бледной, которая растет в березняках. Плюс начинается плодоношение лисички настоящей — ее надо искать в хвойных лесах», — сказал Зименко.

Он добавил, что на фоне холодного июня в регионе появились осенние грибы, в том числе виды из рода млечник и рыжики.

Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев до этого говорил, что люди могут отравиться не только несъедобными, ядовитыми грибами, но и некоторыми другими. Например, условно-съедобные грибы рода навозников (или копринус), которые похожи на вытянутые шампиньоны, при совместном употреблении со спиртными напитками могут вызвать тяжелейшую интоксикацию.

Ранее жителям Московского региона рассказали, какие ядовитые грибы похожи на съедобные.