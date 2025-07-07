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Агроном назвал ядовитые ягоды, которые можно встретить в Подмосковье

Агроном Викулов: ядовитые дафну и вороний глаз можно встретить в Подмосковье
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В лесах Московской области можно встретить ядовитые дафну (волчье лыко), вороний глаз и ягоды на ландышах. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, дафна обычно растет на опушках в разреженных лесах и по несколько кустов рядом, ягоды у растения маленькие, красные, «сидят» на ветках, примерно как на облепихе.

«Употребление дафны в пищу вызывает сильнейшее отравление. Вороний глаз же нередко путают с крупной черникой. Однако в отличие от нее, это одиночное травянистое растение. Такая ягода «сидит» на побеге из четырех листьев, и ей тоже можно отравиться», — отметил Викулов.

Ярко-оранжевые ядовитые ягоды на ландышах появятся ближе к осени, внешне они похожи на бруснику. Их употребление также грозит интоксикацией. Чтобы этого избежать, важно отказаться от сбора незнакомых ягод.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева до этого говорила, что россиянам не стоит покупать грибы или ягоды на трассе, потому что это грозит серьезным отравлением и аллергией. По ее словам, у таких товаров нет сертификата безопасности. То есть данных, где и как они были выращены или собраны.

Ранее сообщалось, что за сбор некоторых ягод россиянам грозит уголовка и миллионные штрафы.

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