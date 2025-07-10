Жителя Хабаровска заподозрили в причастности к украинским диверсиям

В отношении жителя Хабаровска возбудили дело о госизмене за работу на СБУ

Жителя Хабаровска заподозрили в работе на службу безопасности Украины (СБУ), в отношении него возбуждено уголовное дело о совершении государственной измены через шпионаж. Об этом сообщает управление Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю, передает РИА Новости.

Отмечается, что россиянин через интернет связался с представителями СБУ и передал им информацию, которая позволяла противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах государственных ведомств.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

7 июля сообщалось, что в одном из регионов Сибири сотрудники службы не допустили массового вовлечения жителей в сбор данных против России. Как рассказали РИА Новости в управлении по Новосибирской области, в соцсетях и мессенджерах злоумышленники отправляли сообщения о псевдопатриотическом проекте, обещая деньги случае выигрыша.

Ранее сообщалось, что в Калужской области с начала года выявили пять пособников спецслужб Украины.