Британцу грозит 14 лет колонии за сражение на стороне ВСУ

Суд в РФ заочно приговорил британца Каллана к 14 годам тюрьмы за наемничество

Суд в РФ заочно приговорил гражданина Великобритании Брауна Каллана к 14 годам колонии строгого режима за наемничество на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным суда, мужчина вступил в ряды ВСУ не позднее сентября 2023 года и сражался в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Мужчина ппринимал участие в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих Вооруженных Сил РФ.

Браун был заочно арестован, а затем также заочно приговорен. Сейчас он объявлен в международный розыск.

До этого суд в ДНР заочно приговорил азербайджанского наемника к 14 годам лишения свободы.

По данным следствия, мужчина прибыл на Украину в 2022 году. Он вступил в так называемый Интернациональный легион, после чего прошел обучение и отправился на фронт. В прокуратуре ДНР уточнили, что азербайджанец участвовал в боевых действиях вплоть до марта текущего года и получил за это денежное вознаграждение в размере более 2,9 млн рублей.

Ранее россиянам показали видео эвакуации задержанного австралийского наемника, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины.