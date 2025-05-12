В ДНР заочно осудили азербайджанца по делу о наемничестве

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Азербайджана, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины, к 14 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Из заявления следует, что в отношении 44-летнего азербайджанца Сахиба Сабира оглы Рзаева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ. Речь идет об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Рзаева к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в надзорном ведомстве.

По данным следствия, мужчина прибыл на Украину в 2022 году. Он вступил в так называемый Интернациональный легион, после чего прошел обучение и отправился на фронт. В прокуратуре ДНР уточнили, что азербайджанец участвовал в боевых действиях вплоть до марта текущего года и получил за это денежное вознаграждение в размере более 2,9 млн рублей.

25 апреля Следственный комитет РФ сообщил, что российский суд заочно приговорил бельгийского наемника Баррата Максима Роджера Генри к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. Как отметили в ведомстве, иностранец прибыл на Украину и вступил в одно из вооруженных формирований в 2022 году. После отправки на фронт он, в том числе, участвовал в операциях против военнослужащих и представителей силовых структур Донбасса.

Ранее россиянам показали видео эвакуации задержанного австралийского наемника, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины.