В США объяснили, почему наводнение в Техасе привело к жертвам

Многие здания, затронутые наводнениями в американском штате Техас, оказались за пределами подверженных затоплению зон, обозначенных на картах американского федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Об этом сообщает радиостанция NPR.

«На протяжении десятилетий карты FEMA не учитывали количество осадков и внезапных наводнений, полагаясь вместо этого на данные о прибрежных штормовых нагонах и разливах крупных рек, несмотря на то, что изменение климата значительно увеличивает интенсивность осадков», — говорится в публикации.

NPR отмечает, что при сопоставлении данных ведомства и компании по моделированию климатических рисков First Street выяснилось, что в районе, где произошли наводнения, под угрозой находятся почти на две тысячи домов больше, чем отмечено на картах FEMA.

На этой неделе в центральной части Техаса произошло крупное наводнение. Река Гваделупа начала резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений.

6 июля президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас. По словам политика, эта мера позволит незамедлительно выделить для наиболее пострадавшего от наводнения района необходимые ресурсы. Он отметил, что многие американцы из-за разгула стихии не выжили, а другие пропали без вести, но сотрудникам экстренных служб удалось спасти более 850 жизней.

Ранее в Нью-Мексико объявили режим ЧС из-за наводнения.