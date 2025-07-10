На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США объяснили, почему наводнение в Техасе привело к жертвам

NPR: в США используют устаревшие данные для определения подтопляемых зон
true
true
true
close
Sergio Flores/Reuters

Многие здания, затронутые наводнениями в американском штате Техас, оказались за пределами подверженных затоплению зон, обозначенных на картах американского федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Об этом сообщает радиостанция NPR.

«На протяжении десятилетий карты FEMA не учитывали количество осадков и внезапных наводнений, полагаясь вместо этого на данные о прибрежных штормовых нагонах и разливах крупных рек, несмотря на то, что изменение климата значительно увеличивает интенсивность осадков», — говорится в публикации.

NPR отмечает, что при сопоставлении данных ведомства и компании по моделированию климатических рисков First Street выяснилось, что в районе, где произошли наводнения, под угрозой находятся почти на две тысячи домов больше, чем отмечено на картах FEMA.

На этой неделе в центральной части Техаса произошло крупное наводнение. Река Гваделупа начала резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений.

6 июля президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас. По словам политика, эта мера позволит незамедлительно выделить для наиболее пострадавшего от наводнения района необходимые ресурсы. Он отметил, что многие американцы из-за разгула стихии не выжили, а другие пропали без вести, но сотрудникам экстренных служб удалось спасти более 850 жизней.

Ранее в Нью-Мексико объявили режим ЧС из-за наводнения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами