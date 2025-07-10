В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет самолеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

На фоне массированных атак украинских дронов в минувшие выходные многие российские аэропорты вводили временные ограничения на полеты. По информации Росавиации, начиная с 5 июля по 6:00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 лайнеров.

Пассажиры были вынуждены спать и есть на полу, а также бунтовали из-за платной курилки. На фоне отмен и задержек авиарейсов между Москвой и Петербургом путешественники скупили билеты на все поезда этого направления. «Коммерсантъ» подсчитал, что объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд рублей.

Ранее Песков оценил возможность восстановления работы аэропорта в Крыму.