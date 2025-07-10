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Дело против «Подписных изданий» прекратили

Суд прекратил дело против «Подписных изданий» из-за сроков давности
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«Подписные издания»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело против «Подписных изданий» из-за истечения срока давности. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В протоколе говорится, что 10 апреля в магазине «Подписных изданий» во время проверки была найдена запрещенная литература. Всего было изъято 43 книг и в 37 из них содержались материалы «с признаками пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения».

При этом все книги находились в свободной продаже.

В середине июня суд оштрафовал директора петербургского книжного магазина «Подписные издания» Елену Орлову из-за участия в деятельности нежелательной организации. Поводом для протокола в отношении Орловой стала продажа книги «Еду в Магадан» Игоря Олиневича, изданная при поддержке белорусского Анархического черного креста. Женщину оштрафовали на 20 тыс. рублей.

30 апреля стало известно, что суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении книжного магазина «Подписные издания» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее Белоруссия предложила России объединить усилия для борьбы с экстремистской литературой.

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