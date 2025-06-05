Российский пенсионер «задекларировал» 5 млн рублей, отдав их мошенникам

В Кировской области 68-летний мужчина лишился сбережений, «задекларировав» их у мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что на домашний телефон пенсионера позвонил неизвестный, представившийся сотрудником оператора связи и заговоривший о продлении договора. Затем разговор перешел на тему «декларирования» денежных средств.

Мошенники, последовательно представляясь сотрудниками военной прокуратуры, ФСБ и других правоохранительных органов, убедили пенсионера, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании ВСУ. Мужчина доверился им и передал незнакомой женщине все свои сбережения в размере 5 млн рублей, будучи уверенным, что таким образом докажет свою невиновность.

Пожилой мужчина узнал, что его обманули, уже от настоящих полицейских. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестные украли из авто 1,5 млн рублей, которые мошенники выманили у москвича.