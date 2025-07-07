ФСБ задержала жертв мошенников, работавших на украинские спецслужбы

ФСБ сообщила о задержании четырех россиян, которых мошенники вовлекли в диверсии по заданию украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Граждан задержали в Челябинской, Ивановской и Тульской областях. Все задержанные — граждане России 1992, 2001 и 2004 годов рождения.

По данным следствия, злоумышленники сначала обманули потерпевших классической схемой с «безопасными счетами» — люди перевели мошенникам от 250 тыс. до 1,5 млн рублей. После этого с ними связались неизвестные через мессенджеры и, представившись силовиками, стали угрожать уголовной ответственностью якобы за поддержку ВСУ. Под этим предлогом жертв убедили участвовать в «проверках на антитеррористическую защищенность» и выполнить ряд заданий.

Как пояснили в ФСБ, эти задания включали разведку и съемку инфраструктурных объектов, поджоги автомобилей правоохранителей, а также повреждение опор ЛЭП.

Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Нижегородской области задержали подозреваемую в государственной измене.