В МОМ сообщили о возвращении домой более 4 млн украинцев

МОМ: более 4 млн украинцев вернулись домой, в том числе из-за рубежа

Более 4 млн украинцев вернулись в свои родные края, более миллиона из них прибыли из-за границы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на доклад Международной организации по миграции (МОМ).

«По данным МОМ, более 4 млн человек вернулись в свои общины, в том числе более 1 млн — из-за рубежа», — говорится в сообщении.

Глава организации Эми Поуп подчеркнула, что МОМ стремится поддерживать украинских мигрантов как внутри страны, так и снаружи, в других странах. Цель агентства — дать им возможность вернуться в свои дома.

Сообщается, что почти 4 млн украинцев по-прежнему остаются внутренне перемещенными лицами, а еще 5 млн украинцев находятся в статусе беженцев в странах Европы.

Международная организация по миграции — ведущая межправительственная организация, которая является частью системы Организации Объединенных Наций (ООН). В ее задачи входит содействие гуманной и упорядоченной миграции. С 1992 года агентство также присутствует в Российской Федерации.

В июне СМИ писали, что Евросоюз начал разрабатывать план возвращения украинских беженцев в родную страну. Сообщалось, что Брюссель собирается создать механизм для постепенного возвращения людей домой после завершения боевых действий.

Ранее Трамп решил депортировать сотни тысяч украинцев.