Москвичам пообещали, что жара отступит

В начале следующей недели жара в столице пойдет на спад. Об этом рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что до конца этой недели в Москве будет жарко и без осадков.

«Ослабление жары начинается на следующей неделе — с понедельника. Я бы не сказал, что речь идет о похолодании, но ослабление жары прогнозируется», — сообщил синоптик.

По его словам, в понедельник и во вторник столбик термометра покажет +25-30°C, что будет на 3-4°C превышать норму. На этой неделе этот показатель вышел на 7-8°C.

Вильфанд отметил, что метеорологи внимательно следят за тем, как падает температура после жары.

«Если будет резкое понижение — это очень опасное явление погоды. Если будет холодный фронт приближаться медленно, тогда ничего страшного», — пояснил эксперт и добавил, что новой волны жары не прогнозируется.

На этом фоне во многих округах России выпустили штормовое предупреждение об экстремально жаркой погоде. В Центральном федеральном округе температура может достигать +40°C, а в Южном и Сибирском федеральных округах — +42°C.

Ранее врач предупредил об обостряющихся в жару заболеваниях.