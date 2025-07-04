На Кубани женщина пойдет под суд за оскорбление российской армии

МВД: в Краснодаре женщина предстанет перед судом за дискредитацию ВС РФ

В Краснодарском крае полицейские уличили приезжую из Смоленской области женщину в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД по региону.

В Сети правоохранители нашли ролик с нарушительницей закона.

«‎На кадрах женщина, находясь на улице, выражалась грубой нецензурной бранью, оскорбляла прохожих, проявляла явное неуважение к обществу, а также публично дискредитировала Вооруженные Силы Российской Федерации», — сказано в посте.

Оказалось, что на видео попала 41-летняя женщина, приехавшая на Кубань из Смоленской области. Она жила на съемной квартире в Краснодаре, уточнили полицейские.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении. В МВД Кубани добавили, что в ближайшее время материалы рассмотрит суд. За правонарушение женщине грозит административный арест сроком до 15 суток, а также выплата штрафа в размере до 50 тысяч рублей.

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