Число погибших при атаке ВСУ на белгородский город Шебекино выросло до двух

Гладков: пострадавший при обстреле Шебекино со стороны ВСУ умер в больнице

Мужчина, получивший ранения в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны украинских войск, умер в больнице. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что местного жителя доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

«Врачи сделали все возможное, борясь за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — подчеркивается в заявлении.

На этом фоне Гладков выразил соболезнования родным и близким мужчины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино утром 10 июля. По словам губернатора Белгородской области, из-за действий украинских войск пострадали два человека — мужчина и женщина. Первого с тяжелыми ранениями доставили в медицинское учреждение, а вторая погибла на месте.

Кроме того, в городе зафиксировали повреждение линии электропередачи. Также урон получили пристройка частного жилого дома и еще один дом, у которого оказались пробита кровля и выбиты окна.

Ранее в Белгородской области при падении обломков сбитых беспилотников пострадали два человека.