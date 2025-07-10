Уголовное дело возбудили против главы Судебного департамента Новосибирской области

Дело о растрате возбудили на главу Судебного департамента Новосибирской области

Уголовное дело о растрате в крупном размере возбуждено следователями в отношении главы управления Судебного департамента в Новосибирской области Александра Шереметьева. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело о крупной растрате», — сказал собеседник агентства. Прошли обыски, в настоящее время Шереметьев находится на допросе.

Кроме того, правоохранительные органы заинтересовались деятельностью заместителя Шереметьева.

До этого официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что уголовные дела в отношении обвиняемых в хищениях 25 млн руб. заместителя начальника Главного управления инновационного развития Владимира Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова направлены в суд.

В 2024 году в министерстве обороны России развернулась масштабная антикоррупционная кампания, в результате которой были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких высокопоставленных чиновников и военных. В апреле 2024 года был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов, ему вменяется получение взяток на сумму свыше 1 млрд рублей.

В мае были арестованы бывший замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в хищениях при строительстве парка «Патриот», а также начальник департамента по гособоронзаказу Владимир Вертелецкий.

По этому же делу задержали директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и генерала Владимира Шестерова.

Ранее экс-замминистра обороны Попов был госпитализирован из СИЗО в тяжелом состоянии.