Экс-замглавы минобороны России Попов экстренно госпитализирован из СИЗО

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал Павел Попов, экстренно госпитализированный в мае из СИЗО «Лефортово» в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Сагача.

Он подчеркнул, что его подзащитный находится в тяжелом состоянии, которое исключает его участие в каких-либо следственных действиях или судебных заседаниях.

Сагач добавил, что врачи пока не дают никаких прогнозов по состоянию Попова.

8 мая сообщалось, что Попова госпитализировали из московского СИЗО «Лефортово» в городскую больницу.

Попов был задержан в конце августа 2024 года. По данным СК РФ, в 2021–2024 годах экс-замминистра обороны, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», получал финансовую выгоду от учреждения, действуя совместно с бывшим директором парка Вячеславом Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым. Все они, по версии следствия, похитили бюджетные деньги в размере 30 млн рублей.

Ранее в СК России сообщали, что суд наложил арест на имущество Попова.