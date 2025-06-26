На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-замглавы минобороны России Попов экстренно госпитализирован из СИЗО

Экс-замглавы минобороны Попов находится в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал Павел Попов, экстренно госпитализированный в мае из СИЗО «Лефортово» в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Сагача.

Он подчеркнул, что его подзащитный находится в тяжелом состоянии, которое исключает его участие в каких-либо следственных действиях или судебных заседаниях.

Сагач добавил, что врачи пока не дают никаких прогнозов по состоянию Попова.

8 мая сообщалось, что Попова госпитализировали из московского СИЗО «Лефортово» в городскую больницу.

Попов был задержан в конце августа 2024 года. По данным СК РФ, в 2021–2024 годах экс-замминистра обороны, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», получал финансовую выгоду от учреждения, действуя совместно с бывшим директором парка Вячеславом Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым. Все они, по версии следствия, похитили бюджетные деньги в размере 30 млн рублей.

Ранее в СК России сообщали, что суд наложил арест на имущество Попова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами