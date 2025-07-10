Два человека попали в больницу Бухареста с подозрением на сибирскую язву после того, как съели мясо барана, выращенного на их собственной ферме. Об этом сообщил румынский Минздрав на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам пациентов, они почувствовали себя плохо после того, как употребили в пищу баранину. Сейчас специалисты Национального института военно-медицинских исследований имени Иона Кантакузино анализируют лабораторные образцы, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

В Минздраве отметили, что 5 июля родственница пациентов также попала в больницу. Она жаловалась на головокружение и головные боли. Вскоре состояние женщины ухудшилось, врачи не сумели ее спасти.

Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь, возбудителем которой является Bacillus anthracis. Люди могут заразиться от больных животных или если употребят в пищу инфицированное сырье. От человека к человеку эта болезнь не передается. У людей язвы часто появляются на лице, шее и кистях рук. Болезнь сопровождается недомоганием, разбитостью, головной болью, температура может повыситься до 39–40°С и держаться около недели.

9 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что территория Казахстана, где произошла вспышка сибирской язвы, не граничит с Россией, поэтому угроза эпидемиологического распространения болезни в РФ исключена. По данным ведомства, в двух селах Атбасарского района Акмолинской области в Казахстане был введен карантин из-за вспышки сибирской язвы.

Ранее ученые научились лечить сибирскую язву на летальной стадии.