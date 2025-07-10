На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В больницу Румынии попали два человека с подозрением на сибирскую язву

Минздрав Румынии: госпитализированы два человека с подозрением на сибирскую язву
true
true
true
close
Максим Захаров/РИА Новости

Два человека попали в больницу Бухареста с подозрением на сибирскую язву после того, как съели мясо барана, выращенного на их собственной ферме. Об этом сообщил румынский Минздрав на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам пациентов, они почувствовали себя плохо после того, как употребили в пищу баранину. Сейчас специалисты Национального института военно-медицинских исследований имени Иона Кантакузино анализируют лабораторные образцы, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

В Минздраве отметили, что 5 июля родственница пациентов также попала в больницу. Она жаловалась на головокружение и головные боли. Вскоре состояние женщины ухудшилось, врачи не сумели ее спасти.

Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь, возбудителем которой является Bacillus anthracis. Люди могут заразиться от больных животных или если употребят в пищу инфицированное сырье. От человека к человеку эта болезнь не передается. У людей язвы часто появляются на лице, шее и кистях рук. Болезнь сопровождается недомоганием, разбитостью, головной болью, температура может повыситься до 39–40°С и держаться около недели.

9 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что территория Казахстана, где произошла вспышка сибирской язвы, не граничит с Россией, поэтому угроза эпидемиологического распространения болезни в РФ исключена. По данным ведомства, в двух селах Атбасарского района Акмолинской области в Казахстане был введен карантин из-за вспышки сибирской язвы.

Ранее ученые научились лечить сибирскую язву на летальной стадии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами