В Пушкино движение авто по Московскому проспекту перекрыли

В городе Пушкино Московской области движение автомобилей остается перекрытым из-за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Пожар в Пушкино потушен. Движение по Московскому проспекту перекрыто», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на крыше дома до сих пор остаются спасатели.

До этого сообщалось, что в Ростовской области междугородный автобус загорелся во время движения.

«Автобус Москва — Ставрополь загорелся на трассе сегодня утром. Пользователи сети сообщают, что это произошло в Ростовской области. Утверждается, что пострадавших нет — пассажиры успели выбежать», — отмечается в публикации.

Кроме того, в Санкт-Петербурге байкер перевернулся на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер переворачивается на проезжей части в момент движения. При этом после кульбита водитель приземляется под колеса черной иномарки.

Ранее подростки избили кондуктора автобуса в Екатеринбурге и попали на видео.