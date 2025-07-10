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В российской колонии пресекли деятельность эстремистской организации

СК: в Ульяновской области пресечена деятельность экстремистской организации
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На территории исправительной колонии (ИК) в Ульяновской области выявили экстремистское сообщество, а также незаконную организацию игорной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по региону.

Следователи установили, что с марта 2023 года по июль 2025 года семеро осужденных организовали в ИК-10 ячейку запрещенного экстремистского движения, которое пропагандировало криминальное поведение и ненависть по отношению к правоохранителям. Заключенные, которые не были согласны с идеями запрещенного сообщества, подвергались насилию. Также члены экстремистской ячейки проводили азартные игры, доходы от которых распределяли на нужды лиц, ведущих криминальный образ жизни.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска изъяли атрибутику с символикой запрещенной экстремисткой организации и предметы, связанные с игорной деятельностью, а также смартфоны и заточки.

Возбуждены уголовное дела по статьям 282 и 171.2 УК РФ. Одного фигуранта, который находился на свободе, заключили под стражу, другого направили под домашний арест.

До этого в Сыктывкаре осужденный напал на троих сотрудников исправительной колонии, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в июне 2025 года. Мужчина, отбывающий принудительные работы, отказался от медосвидетельствования и применил физическое насилие к персоналу колонии. СК возбудил уголовное дело по статье о дезорганизации работы учреждений уголовно-испонительной системы. Подозреваемому уже предъявили обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее экс-начальник орловской колонии стал покровителем одного из заключенных.

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