Экс-начальник орловской колонии стал покровителем одного из заключенных

В Орловской области будут судить экс-начальника колонии за превышении полномочий

Прокуратура Орловской области обвинила бывшего начальника исправительной колонии № 5 Романа Чиркова в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным следствия, экс-начальник колонии вступил в доверительные отношения с одним из осужденных. Впоследствии заключенный, пользуясь покровительством Чиркова, организовал передачу продуктов питания ему и другим осужденным в большем объеме. Также экс-начальник освободил заключенного на несколько дней от работы в колонии.

«Уголовное дело направлено в Урицкий районный суд для рассмотрения по существу. Преступление выявлено на основании материалов региональных Управлений ФСБ и ФСИН», — говорится в сообщении.

В апреле в Забайкалье за превышение должностных полномочий задержали начальника одной из исправительных колоний. По версии следствия, один из заключенных по требованию руководителя колонии купил для нужд учреждения различные материалы и оборудование. Следователи устанавливали сумму нанесенного заключенному ущерба.

Ранее в Екатеринбурге осудили экс-майора, организовавшую незаконную миграцию.