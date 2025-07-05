Пьяный заключенный атаковал троих сотрудников колонии в Сыктывкаре

СК возбудил дело на осужденного за нападение на надзирателей в колонии Коми

В Сыктывкаре Республики Коми осужденный мужчина напал на троих сотрудников исправительной колонии, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил Следственный комитет.

По версии следствия, в июне 2025 года осужденный, отбывающий принудительные работы, отказался от медосвидетельствования и применил физическое насилие к персоналу колонии. Действия создали угрозу жизни пострадавших.

СК возбудил уголовное дело по статье о дезорганизации работы учреждений УИС. Подозреваемому уже предъявили обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Собираются доказательства по делу.

Накануне в Нальчике на сотрудников ДПС напали мужчины с ножами. Пострадавший — лейтенант Азнаур С., сейчас он находится в реанимации. Один из преступников успел нанести ему несколько ударов. Сейчас за его жизнь борются врачи. Судя по видео от очевидцев, перестрелка произошла рядом с проезжей частью.

Ранее в Оренбурге перестрелка с участием сыновей миллиардера на проезжей части попала на видео.