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В Киеве произошла стрельба

В Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу
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В Голосеевском районе Киева в четверг, 10 июля, произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба полиции украинской столицы в Telegram-канале.

«Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева», — говорится в сообщении.

Сообщается, что прибыв к месту происшествия сотрудники полиции обнаружили пострадавшего от огнестрельного оружия без признаков жизни.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, сотрудники уголовного розыска, а также кинологи.

Утром 8 июля в Деснянском районе Киева произошла стрельба. По данным полиции, сообщение о стрельбе поступило в полицию около 7 утра. Очевидцы сообщили, что неизвестный подошел к припаркованному автомобилю, внутри которого сидел человек, выстрелил в него и скрылся. Медики прибыли на место преступления, но спасти пострадавшего не успели — он перестал дышать еще до их приезда.

До этого источник ТАСС в силовых структурах РФ сообщил, что на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) по всей территории Украины началась «охота».

Ранее на Украине мужчина ранил военкома и полицейского ножом.

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