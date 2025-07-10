Психолог назвала простой способ отказать человеку

Мягко и безболезненно отказать человеку поможет предложение самому справиться с задачей. Также можно попытаться дать дельный совет. Об этом в интервью РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

«Я не могу сейчас помочь тебе, но у меня есть информация, с которой ты справишься с задачей и без моего участия», — привела она фразу, которую следует сказать.

Кроме того, можно выразить готовность подключиться к проблеме собеседника, если появится возможность.

«А если добавить, как приятно и ценно, что он обратился за помощью именно к вам — это поможет человеку принять отказ без негативных последствий», — сказала специалист.

Она подчеркнула, что отказывать в просьбах — это нормально. Так проявляется забота о себе и о своем ментальном здоровье.

До этого Игонина отмечала, что люди часто боятся говорить «нет» из-за страха последствий и желания понравиться. Кроме того, по ее словам, неумение отказывать может быть обусловлено низкой самооценкой.

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