Психолог объяснила, что чаще всего мешает людям говорить «нет»

Люди часто боятся говорить «нет» из-за страха последствий и желания понравиться. Об этом в интервью РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина. Кроме того, по ее словам, неумение отказывать может быть обусловлено низкой самооценкой.

При этом самая главная причина — желание быть хорошим не только в глазах окружающих, но и для себя самого, считает специалист.

«Безотказность прекрасно вписывается в образы исполнительного сотрудника, верного друга. Но рано или поздно наступает момент, когда потребность быть хорошим начинает вызывать недовольство собственной жизнью», — предупредила Игонина.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого объяснила, как научиться говорить «нет». По ее словам, важно работать над своей самооценкой и осознать свои права.

Эксперт посоветовала начинать практику отказа в незначительных ситуациях, чтобы постепенно обрести уверенность в своих словах.

Ранее Крашкина перечислила фразы, которые помогут вежливо отказать.